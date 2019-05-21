Родовое село Ахмата Кадырова решили переименовать в Ахмат-Юрт

Село Центарой (чеч. Хоси-Юрт), в котором жил и учился бывший президент Чечни Ахмат Кадыров, предложили переименовать в Ахмат-Юрт. Такое решение якобы приняли местные жители на общественном сходе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную палату Чеченской республики.

Теперь жители села будут просить власти Чечни поддержать их решение. Ранее с предложением переименовать Центарой в Ахмат-Юрт выступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Ранее в честь Ахмата Кадырова был переименован футбольный клуб Терек. Теперь он носит названия "Ахмат". Имя бывшего президента Чечни в республике носят улицы, парки, школы, гимназии, детские сады, мечеть "Сердце Чечни" и полк Росгвардии. Портреты Кадырова часто встречаются на улицах в Грозном.

Ахмад Кадыров с 1995 по 1999 год занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия, позже он ушёл в оппозицию и поддержал российские федеральные войска. Осенью 2003 года он был избран президентом республики, но через полгода погиб в результате покушения в Грозном.