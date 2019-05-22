Власти Москвы разослали письма о вреде группы "Френдзона" для детей

Власти Москвы разослали письмо в муниципалитеты и органы социальной защиты, в котором рекомендовали опекунам и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы "Френдзона". С текстом документа ознакомился РБК.

В нём говорится, что тексты и клипы исполнителей причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью. Они носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. "Компетентные органы" намерены запретить концерты группы "Френдзона" в Москве, а песни и клипы удалить из общего доступа, говорится в письме.

В департаменте труда Москвы РБК сообщили, что информацию о "нецелесообразности творчества" группы власти получили от московского омбудсмена Татьяны Потяевой. Сама Потяева утверждает, что не просила запретить концерты группы, а лишь "проверить, изучить и прислать информацию" о выступлениях "Френдзоны" после того, как получила коллективное обращение родителей.

В конце прошлого года в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.

После того, как на итоговой пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин выступил против задержаний и отмен концертов рэп-музыкантов, Генеральная прокуратура начала проверку. В итоге региональные прокуратуры сообщили, что отмена концертов связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.