Самый богатый человек в мире показал проект аппарата для колонизации Луны

Самый богатый человек в мире Джефф Безос представил проект лунного посадочного модуля, разработанного его частной космической компанией Blue Origin. Аппарат Blue Moon предназначен для доставки людей и грузов на поверхность спутника. "Пришла пора вернуться на Луну. Теперь – чтобы остаться", – заявил Безос на презентации в четверг, запись мероприятия выложена в YouTube.

Безос, который известен как энтузиаст покорения космоса, сам представил свой лунный модуль. По его оценке, космический аппарат сможет совершить первую коммерческую посадку на Луну уже к 2024 году. К этому времени его компания планирует наладить регулярные пуски ракеты-носителя, способного выводить аппарат на орбиту Луны. В Blue Origin считают реальной перспективой основать постоянную базу на спутнике Земли, последний раз человек был на нём в 1972 году.

В октябре прошлого года компания заключила соглашение с НАСА на разработку посадочного лунного модуля. Представленная версия Blue Moon способна доставлять на Луну грузы массой до 3,6 тонны. На презентации объявлено, что разработана и пассажирская версию модуля, способная доставлять грузы массой до 6,5 тонн. По утверждению Безоса, аппарат сможет доставлять на Луну до четырёх вездеходов или взлётную ступень, позволяющую возвращать астронавтов на орбиту. Огневые испытания двигателя лунного модуля запланированы на лето.

Компания Безоса рассчитывает обеспечить пилотируемые полёты к Луне к 2024 году. На это время НАСА запланировало возвращение американских астронавтов на Луну. Подрядчик для полёта ещё не выбран – на пилотируемые полёты к Луне претендуют SpaceX Илона Маска и ещё несколько частных американских компаний.

Лунный модуль – не единственный проект Безоса в космосе. Основатель Amazon, чьё состояние оценивается журналом Forbes в 131 миллиард долларов, запустил Blue Origin в 2000 году. Компания разрабатывает многоразовую ракету New Shepard с капсулой для космического туризма (проводит тестовые полёты) и тяжёлую ракету-носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью.

В новой лунной гонке участвуют три страны. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года (позднее срок был смещён на 2024-й). Не позднее 2030 года отправить человека на Луну планирует Китай, к 2031 году – Россия.