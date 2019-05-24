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Лицом к событию

Мы помним, с чего начиналось

Сергей Станкевич, Андрей Сахаров, Виталий Гольданский на Съезде народных депутатов СССР.

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30 лет после Съезда народных депутатов СССР. Что отнято из завоеванного в перестройку? Обсуждают Юрий Болдырев, Аркадий Мурашев, Сергей Станкевич, Виталий Челышев

25 мая 1989 г. в Москве открылся I Съезд народных депутатов СССР. Это было одно из ключевых событий начатой Михаилом Горбачевым перестройки. 30 лет назад съезд стал ареной борьбы реформаторов и консерваторов.

С чем шли на съезд его инициатор - Михаил Горбачев, и с чем- Межрегиональная депутатская группа (МДГ) во главе с Андреем Сахаровым, первый с 20-х годов оппозиционный коммунистам блок?

Что дала перестройка советскому и особенно постсоветскому народу? Почему перестроечный курс на демократизацию был сломан правящей элитой России?

В программе "Лицом к событию" 24 мая в 19:05 обсуждают бывшие народные депутаты Юрий Болдырев, Аркадий Мурашев, Сергей Станкевич, Виталий Челышев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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