Мы помним, с чего начиналось

25 мая 1989 г. в Москве открылся I Съезд народных депутатов СССР. Это было одно из ключевых событий начатой Михаилом Горбачевым перестройки. 30 лет назад съезд стал ареной борьбы реформаторов и консерваторов.

С чем шли на съезд его инициатор - Михаил Горбачев, и с чем- Межрегиональная депутатская группа (МДГ) во главе с Андреем Сахаровым, первый с 20-х годов оппозиционный коммунистам блок?

Что дала перестройка советскому и особенно постсоветскому народу? Почему перестроечный курс на демократизацию был сломан правящей элитой России?

В программе "Лицом к событию" 24 мая в 19:05 обсуждают бывшие народные депутаты Юрий Болдырев, Аркадий Мурашев, Сергей Станкевич, Виталий Челышев.

Ведет передачу Михаил Соколов.