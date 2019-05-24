Суд оштрафовал активистку, которой при задержании сломали руку

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 11 тысяч рублей участницу первомайской демонстрации Наталья Баринову, которой при задержании сломали руку. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Баринову признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По такому же обвинению суд оштрафовал ещё двух участников демонстрации Алексея Косаткина и Сергея Жмудзинского. Им назначили штрафы в 11 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее Баринова обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о превышении полицейскими должностных полномочий. По словам активистки, она получила травму после того, как на неё напали сотрудники полка патрульно-постовой службы.

1 мая полиция разогнала согласованное ранее шествие оппозиции и гражданских активистов, обвинив его организаторов в нарушении его формата. Были задержаны более 60 человек, некоторые получили травмы. Оппозиционеров Александра Шуршева и Андрея Пивоварова арестовали на 10 суток по обвинению в организации несогласованного митинга внутри шествия. По всей стране в этот день задержали 125 участников первомайских акций.