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Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов "Голос.Дети"

Константин Эрнст

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь певицы Алсу Микелу Абрамову. Канал показал новый финал шоу в пятницу вечером.

Музыкальное шоу "Голос.Дети" — самая популярная развлекательная программа на российском телевидении. Участники соревнуются, кто из них лучше поёт – претендентов на победу сначала отсеивает профессиональное жюри, а затем – зрительское голосование.

26 апреля в финале программы победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Оператором голосования были замечены "аномальности" в распределении голосов, зрители обвинили шоу в фальсификации итогов голосования. Выяснилось, что за одного из кандидатов голосовали боты. "Первый канал" аннулировал результаты голосования и провёл новый финал.

В пятницу Эрнст заявил, что все участники программы оказались обмануты. "Мы не знаем, кто это сделал, но расследование показало, что вмешательство было. Дети не должны быть объектом манипуляции взрослых", — заявил он. Победителями шестого сезона были объявлены все финалисты, включая Абрамову. Она в съёмках участия не принимала.

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