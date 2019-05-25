Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь певицы Алсу Микелу Абрамову. Канал показал новый финал шоу в пятницу вечером.

Музыкальное шоу "Голос.Дети" — самая популярная развлекательная программа на российском телевидении. Участники соревнуются, кто из них лучше поёт – претендентов на победу сначала отсеивает профессиональное жюри, а затем – зрительское голосование.

26 апреля в финале программы победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Оператором голосования были замечены "аномальности" в распределении голосов, зрители обвинили шоу в фальсификации итогов голосования. Выяснилось, что за одного из кандидатов голосовали боты. "Первый канал" аннулировал результаты голосования и провёл новый финал.

В пятницу Эрнст заявил, что все участники программы оказались обмануты. "Мы не знаем, кто это сделал, но расследование показало, что вмешательство было. Дети не должны быть объектом манипуляции взрослых", — заявил он. Победителями шестого сезона были объявлены все финалисты, включая Абрамову. Она в съёмках участия не принимала.