Сегодня - последний день выборов в Европарламент. Голосует 21 страна

Сегодня последний день выборов в Европейский парламент. Голосование в воскресенье проходит в большинстве стран ЕС - в 21 государстве, в том числе Германии, Франции и Италии.

В семи странах, включая Великобританию, голосование прошло в три предыдущих дня. Результаты голосования в этих странах пока не объявлялись. Их публикация начнётся в полночь по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Европе.

В выборах 751 депутата Европарламента имеют право принять участие более 400 миллионов граждан стран ЕС. Больше всего - 96 - депутатов будет избрано в Германии.

Изначально не планировалось, что Британия примет участие в выборах, поскольку на 29 марта был назначен выход Британии из ЕС. Однако из-за разногласий в британском парламенте срок Брекзита был сдвинут на конец октября. После того, как Великобритания наконец выйдет из ЕС, её депутаты покинут Европарламент.

Согласно опросам, наилучшие шансы на то, чтобы сформировать крупнейшую фракцию в Европарламенте нового созыва, имеет Европейская народная партия. Это объединение правоцентристов, к которому относится, в частности, германский Христианский демократический союз.

В то же время, опросы показывали, что свое представительство увеличат правые популистские и евроскептические партии. Они претендуют на победу в таких крупных странах, как Италия и Франция. В Британии также ожидается успех партии "Брекзит" Найджела Фараджа и провал правящих консерваторов.

Новый созыв Европарламента должен будет одобрить кандидатуру нового главы Европейской комиссии. Народная партия выдвинула на этот пост Манфреда Вебера, представителя германского ХСС. Однако, судя по всему, новая Еврокомиссия будет коалиционной, и о её новом главе ещё предстоят переговоры.

В преддверии выборов ряд европейских спецслужб и экспертов говорили о возможном вмешательстве России в предвыборный процесс - прежде всего посредством пропаганды в Интернете, а также явной или скрытой поддержки евроскептических партий. О каких-либо серьезных инцидентах, связанных с российским вмешательством, которые могли бы поставить итоги выборов под сомнение, не сообщалось.