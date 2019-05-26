Экономист Гитинас Науседа лидирует на выборах президента Литвы

В Литве экономист Гитинас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов. Такова предварительная информация после обработки данных более чем половины избирательных участков. Науседа получил голоса 72 процентов избирателей, а его конкурент депутат Сейма Ингрида Шимоните — 26 процентов. Явка во втором туре составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших.



Глава государства в Литве избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.



Литва – парламентская республика, но определение внешней политики остаётся прерогативой президента. Оба участника борьбы во втором туре заявляли, что, каким бы ни был исход выборов, отношение Литвы к России не изменятся. Оба кандидата подвергают критике политику Кремлся подчеркивают свои союзнические отношения с НАТО и государствами ЕС.