Литовский дивертисмент. Эфир в 18.05

Граждане и герои Первой республики, богема и анархисты. "Частные ереси". Дипломатическая переписка Юргиса Балтрушайтиса 1921-22 годов. Воспоминания об Оскаре Милоше. Проза американского режиссера литовского происхождения Йонаса Мекаса.

Гражданское общество и диссидентство: воспоминания Томаса Венцловы. Новейшая литовская поэзия. Почему советская литература полностью цензурировала литературу литовскую в период с 1918 по 1939 годы?

"Литва в неприглядном виде". История Холокоста и история Литвы: современные способы мемориальной культуры и политика памяти.

Главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, составитель номера и переводчик Мария Чепайтите, переводчики Томас Чепайтис, Георгий Ефремов и Анна Герасимова (она же рок-музыкант Умка), атташе по культуре Литвы в Москве Инга Видуригите.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова