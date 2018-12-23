Литовский дивертисмент. Эфир в 18.05

Граждане и герои Первой республики, богема и анархисты. "Частные ереси". Дипломатическая переписка Юргиса Балтрушайтиса 1921-22 годов. Воспоминания об Оскаре Милоше. Проза американского режиссера литовского происхождения Йонаса Мекаса.
Гражданское общество и диссидентство: воспоминания Томаса Венцловы. Новейшая литовская поэзия. Почему советская литература полностью цензурировала литературу литовскую в период с 1918 по 1939 годы?
"Литва в неприглядном виде". История Холокоста и история Литвы: современные способы мемориальной культуры и политика памяти.
Главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, составитель номера и переводчик Мария Чепайтите, переводчики Томас Чепайтис, Георгий Ефремов и Анна Герасимова (она же рок-музыкант Умка), атташе по культуре Литвы в Москве Инга Видуригите.
В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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