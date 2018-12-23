Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Свобода в клубах

Литовский дивертисмент. Эфир в 18.05

Фото из кафе "Неринга", воспетого Бродским

Смотреть комментарии

Литовский номер журнала "Иностранная литература": к 100-летию независимости страны

Граждане и герои Первой республики, богема и анархисты. "Частные ереси". Дипломатическая переписка Юргиса Балтрушайтиса 1921-22 годов. Воспоминания об Оскаре Милоше. Проза американского режиссера литовского происхождения Йонаса Мекаса.

Гражданское общество и диссидентство: воспоминания Томаса Венцловы. Новейшая литовская поэзия. Почему советская литература полностью цензурировала литературу литовскую в период с 1918 по 1939 годы?

"Литва в неприглядном виде". История Холокоста и история Литвы: современные способы мемориальной культуры и политика памяти.

Главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, составитель номера и переводчик Мария Чепайтите, переводчики Томас Чепайтис, Георгий Ефремов и Анна Герасимова (она же рок-музыкант Умка), атташе по культуре Литвы в Москве Инга Видуригите.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG