Нефтяные компании сократят поставки топлива за рубеж

Ряд российских нефтяных компаний в ближайшее время будет вынужден сократить экспорт топлива и перенаправить поставки на внутренний рынок. Такое решение было принято по итогам совещания с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой на прошлой неделе, сообщает "Коммерсантъ". Одновременно для сдерживания экспорта правительство увеличит финансовую поддержку внутреннего рынка с 1 июля.

После совещания 24 мая стоимость топлива на российском оптовом рынке стала снижаться - отмечает издание.