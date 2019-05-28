Нефтяные компании сократят поставки топлива за рубеж

Ряд российских нефтяных компаний в ближайшее время будет вынужден сократить экспорт топлива и перенаправить поставки на внутренний рынок. Такое решение было принято по итогам совещания с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой на прошлой неделе, сообщает "Коммерсантъ". Одновременно для сдерживания экспорта правительство увеличит финансовую поддержку внутреннего рынка с 1 июля.
После совещания 24 мая стоимость топлива на российском оптовом рынке стала снижаться - отмечает издание.
- Собеседники "Коммерсанта" считают, что для нефтяников экспорт сейчас более привлекателен, чем поставки на внутренний рынок. Это связано с тем, что цены внутреннего рынка даже с учетом поддержки правительства ниже экспортной альтернативы, утверждает, в частности, старший консультант ценового агентства Argus Сергей Агибалов. Правительство поэтому вынуждено принимать меры, чтобы убедить нефтяные компании перенаправить поставки на внутренний рынок.
- Весной 2018 в России начало дорожать топливо в рознице из-за снижения курса рубля и повышения цен на нефть на мировых рынках. В июне правительство договорилось с нефтяными компаниями о сдерживании цен. Однако в сентябре цены вновь стали расти. Их согласились заморозить 1 ноября после совещания нефтяников с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
- Чтобы компенсировать нефтяникам затраты, правительство создало механизм, субсидирующий разницу между экспортными и внутренними ценами на нефть. Это должно было принести компаниям около 110 миллиардов рублей за январь-март, но на самом деле принесло только 25. Нефтяникам приходилось самим доплачивать государству из-за скачков цен, писала газета "Ведомости" со ссылкой на подсчёты экспертов Vygon Consulting.
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