Собчак ведёт переговоры с Первым каналом о запуске своего шоу

Телеведущая Ксения Собчак ведёт переговоры с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом о запуске своего шоу, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, программа может быть запущена уже осенью этого года. Информацию РБК подтвердили в пресс-службе Первого канала, отказавшись раскрывать детали.

В качестве ведущей Собчак не появлялась в эфире крупнейших федеральных телеканалов уже десять лет.

В 2017 году она объявила о том, что будет заниматься политической деятельностью. Годом позже Собчак баллотировалась в президенты России, набрав на выборах чуть более полутора процентов голосов и заняв четвёртое место из восьми кандидатов. Многие оппозиционные партии и движения обвиняли телеведущую в сговоре с Кремлём. Собчак отвергала эти обвинения, заверяя, что в политику пришла всерьёз и надолго. Однако после выборов её политическая активность значительно снизилась – в СМИ обсуждали в основном её развод с мужем, актёром Максимом Виторганом.

В апреле 2019 года Собчак прекратила финансирование "Партии перемен", созданной при её участии оппозиционером Дмитрием Гудковым.

В мае Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", который входит в холдинг "Газпром-Медиа".