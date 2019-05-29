Экономисты ожидают падение реальных доходов россиян в 2019 году

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся. К такому выводу пришли экономисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственного управления (РАНХиГС), сообщает РБК. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заявили эксперты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян" 28 мая.

Реальные доходы населения России падали на протяжении 2014-2017 года, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента, следует из данных Росстата. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3 процента, согласно новой методике . По прежней методологии расчётов падение достигало почти 11 процентов.

О том, что в 2019 году доходы россиян продолжат сокращаться, предупредила в мае Счетная палата.

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на один процент в 2019 году. Однако эксперты считают эту задачу невыполнимой.

В России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей. Согласно майскому указу президента правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году.

По итогам 2018 года уровень бедности сократился на 0,3 процентного пункта. В первую очередь за счет повышения зарплат бюджетников перед выборами президента и увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Однако на 2019 год не запланировано реализации столь же значимых мер, поэтому уровень бедности не снизится, отмечают эксперты ВШЭ и РАНХиГС.

Реальные располагаемые доходы населения – это доходы после вычета налогов и с учетом инфляции. Это один из самых точных показателей уровня жизни в стране.