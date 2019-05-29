Прокуратура не нашла преступления в словах Быкова о Власове

Проверка, проведённая генеральной прокуратурой, не выявила состава преступления в высказываниях Дмитрия Быкова о генерале Власове, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону немцев. Об этом на правительственном часе в Госдуме сообщил глава ведомства Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутата Анатолия Грешневикова.

Депутат поинтересовался у Чайки, почему прокуратура не реагирует на то, что Быков написал книгу "о предателе Власове" и "призывает расчленить Россию ради будущего", а историк Пивоваров "выступает за то, чтобы Россия потеряла Сибирь".

В ответ генпрокурор, рассказав об итогах проверок по этим фактам, заявил, что "не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма". Чайка отметил, что "многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм, а потому оценку им должны дать журналистские и писательские союзы".

С жалобой на Быкова в генеральную прокуратуру обращался депутат от "Единой России" Дмитрий Саблин.

Ранее против Быкова не стал возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма Следственный комитет по Санкт-Петербургу. Этого требовали националисты из "Русского общественного движения". В рамках доследственной проверки экспертиза не нашла в выступлении писателя "отрицания результатов Второй мировой войны и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в этот период".