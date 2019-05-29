Прокуратура не нашла преступления в словах Быкова о Власове

Проверка, проведённая генеральной прокуратурой, не выявила состава преступления в высказываниях Дмитрия Быкова о генерале Власове, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону немцев. Об этом на правительственном часе в Госдуме сообщил глава ведомства Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутата Анатолия Грешневикова.
Депутат поинтересовался у Чайки, почему прокуратура не реагирует на то, что Быков написал книгу "о предателе Власове" и "призывает расчленить Россию ради будущего", а историк Пивоваров "выступает за то, чтобы Россия потеряла Сибирь".
В ответ генпрокурор, рассказав об итогах проверок по этим фактам, заявил, что "не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма". Чайка отметил, что "многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм, а потому оценку им должны дать журналистские и писательские союзы".
С жалобой на Быкова в генеральную прокуратуру обращался депутат от "Единой России" Дмитрий Саблин.
Ранее против Быкова не стал возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма Следственный комитет по Санкт-Петербургу. Этого требовали националисты из "Русского общественного движения". В рамках доследственной проверки экспертиза не нашла в выступлении писателя "отрицания результатов Второй мировой войны и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в этот период".
- В декабре 2018-го года, выступая на чтениях журнала "Дилетант", писатель Дмитрий Быков, рассуждая о Белом движении и Великой Отечественной войне, сообщил, что хотел бы написать книгу о генерале Власове, назвав его "трагической фигурой". Он также объяснил непопулярность Гитлера у советских граждан тем, что тот начал истреблять евреев. Позже в эфире "Эха Москвы" Быков пояснил, что он описал логику противников советской власти.
- В апреле этого года Быков попал в больницу в Уфе, куда он прилетел, чтобы прочитать лекцию. Ему стало плохо ещё в самолёте. Состояние писателя врачи оценивали как крайне тяжёлое, он был введён в медикаментозную кому и подключён к аппарату искусственного дыхания. Позже консилиум врачей принял решение перевезти Быкова в Москву, где он пришёл в себя.
- 26 апреля в авторской программе "Один" в эфире "Эха Москвы" Быков заявил, что причиной его госпитализации стало отравление. Но чем именно и как он отравился, ни медики, ни сам писатель, не знают.
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