Зеленский внес законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте главы государства. Об этом сообщил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. Он напомнил, что в Верховной раде сейчас также находится проект закона Зеленского об отмене депутатской неприкосновенности.

Кроме этого, Стефанчук рассказал о будущих законодательных инициативах команды избранного президента. Это, в частности, введение ответственности за конфликт интересов, незаконное обогащение и депутатские прогулы. Зеленский обещал принять эти законы ещё до избрания президентом Украины.