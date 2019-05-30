Канцлером Австрии впервые назначена женщина – Бригитте Бирляйн

Временным канцлером Австрии стала председатель конституционного суда страны Бригитте Бирляйн, сообщает Reuters. На эту должность её назначил президент республики Александр ван дер Беллен.

Бирляйн стала первой в истории женщиной, которая возглавила австрийское правительство. Она останется на посту до сентября текущего года, когда в Австрии, как ожидается, пройдут досрочные парламентские выборы.

Президент отметил, что министрами планируется назначать в основном государственных служащих. Бирляйн сказала, что в качестве министра иностранных дел выбрала Александра Шалленберга. Ранее дипломат работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне политического кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку 18 мая, после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой женщины, которая называла себя "племянницей Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину". Как позднее писала австрийская газета Die Kronen-Zeitung, роль "племянницы" исполнила боснийская студентка, которой заплатили за участие в видео со Штрахе. В организации их беседы признался адвокат из Вены. На встрече обсуждалось возможное финансирование партии Штрахе со стороны России перед выборами в австрийский парламент.