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Канцлером Австрии впервые назначена женщина – Бригитте Бирляйн

Президент Австрии Александр ван дер Беллен

Временным канцлером Австрии стала председатель конституционного суда страны Бригитте Бирляйн, сообщает Reuters. На эту должность её назначил президент республики Александр ван дер Беллен.

Бирляйн стала первой в истории женщиной, которая возглавила австрийское правительство. Она останется на посту до сентября текущего года, когда в Австрии, как ожидается, пройдут досрочные парламентские выборы.

Президент отметил, что министрами планируется назначать в основном государственных служащих. Бирляйн сказала, что в качестве министра иностранных дел выбрала Александра Шалленберга. Ранее дипломат работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне политического кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку 18 мая, после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой женщины, которая называла себя "племянницей Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину". Как позднее писала австрийская газета Die Kronen-Zeitung, роль "племянницы" исполнила боснийская студентка, которой заплатили за участие в видео со Штрахе. В организации их беседы признался адвокат из Вены. На встрече обсуждалось возможное финансирование партии Штрахе со стороны России перед выборами в австрийский парламент.

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