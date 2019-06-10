"Намерен вернуться к правозащите". Оюб Титиев освбожден по УДО

В Чечне в понедельник суд удовлетворил ходатайство правозащитника Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. Глава местного "Мемориала" был осужден на 4 года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Вину Титиев не признал, он и его защитники убеждены, что дело сфальсифицировано.

Право на условно-досрочное освобождение Оюб Титиев получил уже 9 мая – через полтора месяца после того, как Шалинский городской суд огласил ему приговор: 4 года колонии-поселения. В том числе и по этой причине правозащитник отказался обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях: к маю он провел в заключении треть срока, который ему назначил суд, и мог просить об УДО.

"Я намерен вернуться к правозащитной деятельности как можно быстрее. Именно в ней я вижу смысл своей жизни", – так комментировал Титиев свой отказ от обжалования.

Суд должен был рассмотреть ходатайство об УДО Оюба Титева еще 31 мая, однако заседание перенесли по просьбе прокурора. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме в колонии-поселении, где отбывает наказание осужденный. ​

В апреле правозащитника перевели из СИЗО в колонию-поселение в городе Аргун. По словам адвоката Петра Заикина, за время содержания под стражей у Титева не было дисциплинарных взысканий, он не нарушает правила внутреннего распорядка колонии, участвует в мероприятиях, занимается спортом и соблюдает традиции ислама.

Колония, где находится Титев, "самая обычная", хотя бытовые условия отличаются в лучшую сторону, говорит Пётр Заикин:

– Там все-таки общежитие, и те бытовые условия существенно по качеству отличаются от, например, лесных колоний-поселений, где бытовые условия оставляют желать лучшего. Там есть все необходимое для жизни, человек может проживать там, не ограничивая себя в благах цивилизации. Оюб ведет там обычную жизнь. При последней встрече он говорил что, помогал заведующему библиотекой. В чем эта помощь заключается, я у него не выяснял, но так подозреваю, что, скорее всего, это связано с поддержанием фонда библиотеки.

– Ему разрешены свидания с родственниками, он может с ними как-то общаться?

– Да, да. В колонии-поселении нет ограничений по свиданиям никаких, можно по несколько раз в день посещать. Также нет никаких ограничений по передачам – пожалуйста, в любом объеме. Более того, разрешена телефонная связь, не мобильная, естественно, а по стационарному телефону. Но можно спокойно звонить.

Человек скучает по семье

​– Как у него настроение, как его самочувствие?

– Человек скучает по семье, это вполне очевидно, потому что все-таки длительное время он не имеет возможности находиться в кругу семьи, в своем собственном доме. Чеченцы - домоседы, люди очень семейные, у них семейные традиции на первом месте стоят. Особенно, когда глава семьи вынужден длительное время ограничивать общение с близкими именно дома, – это накладывает отпечаток. Естественно, для него это ситуация, которая немножко травмирует, – заключает Пётр Заикин.

В прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, 61-летний Оюб Титиев в правозащите без малого 20 лет: в 2001 году он пришел в "Мемориал", с 2009 года после похищения и убийства Натальи Эстемировой стал руководителем центра в Грозном. Коллеги убеждены, что именно работа Оюба Титиева стала причиной его уголовного дела. В 2017 году, например, Титиев, занимался темой массового расстрела задержанных на территории полка патрульно-постовой службы им. Ахмата Кадырова.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года, в его автомобиле обнаружили 180 граммов марихуаны. Он убежден, что наркотики ему подбросили. Адвокаты и общество "Мемориал" указали на множество нестыковок в деле Оюба Титиева. Например, 9 января Титиева задерживали дважды – в первый раз, по словам правозащитника, это сделали сотрудники Группы быстрого реагирования, и это задержание не было оформлено по закону. В суде полицейские отрицали, что такое подразделение существует, хотя официальные пресс-релизы МВД Чечни свидетельствуют об обратном. Второе же задержание спустя несколько часов, по словам Титиева, было инсценировано, и уже тогда у него "обнаружили" пакет с наркотиками. Правозащитник утверждает, что образцы волос, якобы найденные на пакете, на самом деле у него насильно изъяли в отделе полиции. Кроме того, ключевой свидетель обвинения, утверждавший, что видел ранее, как Титиев курил анашу, не узнал правозащитника на процедуре опознания.

По мнению Оюба Титиева и его коллег, дело против него возбудили по указанию чеченских властей, чтобы помешать работе правозащитной организации в регионе. В "Мемориале" подчеркивают, что представители руководства Чеченской республики неоднократно негативно высказывались в адрес правозащитных организаций. В качестве примера приводится, в частности, заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал правозащитников "врагами народа", а самого Титиева – "наркоманом".

В защиту Оюба Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести. Правозащитный центр "Мемориал" признал Оюба Титиева политическим заключенным.

В октябре 2018 года Титиеву была присуждена правозащитная премия ПАСЕ имени Вацлава Гавела. В декабре 2018 года Оюб Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона".