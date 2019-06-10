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Общество

"Намерен вернуться к правозащите". Оюб Титиев освбожден по УДО

Оюб Титиев в суде

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В Чечне в понедельник суд удовлетворил ходатайство правозащитника Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. Глава местного "Мемориала" был осужден на 4 года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Вину Титиев не признал, он и его защитники убеждены, что дело сфальсифицировано.

Право на условно-досрочное освобождение Оюб Титиев получил уже 9 мая – через полтора месяца после того, как Шалинский городской суд огласил ему приговор: 4 года колонии-поселения. В том числе и по этой причине правозащитник отказался обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях: к маю он провел в заключении треть срока, который ему назначил суд, и мог просить об УДО.

"Я намерен вернуться к правозащитной деятельности как можно быстрее. Именно в ней я вижу смысл своей жизни", – так комментировал Титиев свой отказ от обжалования.

Оюб Титиев
Оюб Титиев

Суд должен был рассмотреть ходатайство об УДО Оюба Титева еще 31 мая, однако заседание перенесли по просьбе прокурора. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме в колонии-поселении, где отбывает наказание осужденный. ​

В апреле правозащитника перевели из СИЗО в колонию-поселение в городе Аргун. По словам адвоката Петра Заикина, за время содержания под стражей у Титева не было дисциплинарных взысканий, он не нарушает правила внутреннего распорядка колонии, участвует в мероприятиях, занимается спортом и соблюдает традиции ислама.

Колония, где находится Титев, "самая обычная", хотя бытовые условия отличаются в лучшую сторону, говорит Пётр Заикин:

– Там все-таки общежитие, и те бытовые условия существенно по качеству отличаются от, например, лесных колоний-поселений, где бытовые условия оставляют желать лучшего. Там есть все необходимое для жизни, человек может проживать там, не ограничивая себя в благах цивилизации. Оюб ведет там обычную жизнь. При последней встрече он говорил что, помогал заведующему библиотекой. В чем эта помощь заключается, я у него не выяснял, но так подозреваю, что, скорее всего, это связано с поддержанием фонда библиотеки.

– Ему разрешены свидания с родственниками, он может с ними как-то общаться?

– Да, да. В колонии-поселении нет ограничений по свиданиям никаких, можно по несколько раз в день посещать. Также нет никаких ограничений по передачам – пожалуйста, в любом объеме. Более того, разрешена телефонная связь, не мобильная, естественно, а по стационарному телефону. Но можно спокойно звонить.

Человек скучает по семье

– Как у него настроение, как его самочувствие?

– Человек скучает по семье, это вполне очевидно, потому что все-таки длительное время он не имеет возможности находиться в кругу семьи, в своем собственном доме. Чеченцы - домоседы, люди очень семейные, у них семейные традиции на первом месте стоят. Особенно, когда глава семьи вынужден длительное время ограничивать общение с близкими именно дома, – это накладывает отпечаток. Естественно, для него это ситуация, которая немножко травмирует, – заключает Пётр Заикин.

Оюб Титиев и адвокат Пётр Заикин в суде
Оюб Титиев и адвокат Пётр Заикин в суде

В прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, 61-летний Оюб Титиев в правозащите без малого 20 лет: в 2001 году он пришел в "Мемориал", с 2009 года после похищения и убийства Натальи Эстемировой стал руководителем центра в Грозном. Коллеги убеждены, что именно работа Оюба Титиева стала причиной его уголовного дела. В 2017 году, например, Титиев, занимался темой массового расстрела задержанных на территории полка патрульно-постовой службы им. Ахмата Кадырова.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года, в его автомобиле обнаружили 180 граммов марихуаны. Он убежден, что наркотики ему подбросили. Адвокаты и общество "Мемориал" указали на множество нестыковок в деле Оюба Титиева. Например, 9 января Титиева задерживали дважды – в первый раз, по словам правозащитника, это сделали сотрудники Группы быстрого реагирования, и это задержание не было оформлено по закону. В суде полицейские отрицали, что такое подразделение существует, хотя официальные пресс-релизы МВД Чечни свидетельствуют об обратном. Второе же задержание спустя несколько часов, по словам Титиева, было инсценировано, и уже тогда у него "обнаружили" пакет с наркотиками. Правозащитник утверждает, что образцы волос, якобы найденные на пакете, на самом деле у него насильно изъяли в отделе полиции. Кроме того, ключевой свидетель обвинения, утверждавший, что видел ранее, как Титиев курил анашу, не узнал правозащитника на процедуре опознания.

По мнению Оюба Титиева и его коллег, дело против него возбудили по указанию чеченских властей, чтобы помешать работе правозащитной организации в регионе. В "Мемориале" подчеркивают, что представители руководства Чеченской республики неоднократно негативно высказывались в адрес правозащитных организаций. В качестве примера приводится, в частности, заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал правозащитников "врагами народа", а самого Титиева – "наркоманом".

В защиту Оюба Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Правозащитная организация Amnesty International назвала его узником совести. Правозащитный центр "Мемориал" признал Оюба Титиева политическим заключенным.

В октябре 2018 года Титиеву была присуждена правозащитная премия ПАСЕ имени Вацлава Гавела. В декабре 2018 года Оюб Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона".

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