Российский президент Владимира Путина на совещании 30 мая вновь заговорил о том, что властелином мира будет тот, кто овладеет искусственным интеллектом. И мол, России следует выработать меры защиты своего суверенитета.

"Искусственный интеллект — будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках", так Путин говорил в сентябре 2017 года.

Создается впечатление, что Кремль смирился с поражением в сфере высоких технологий, всерьез не ставит задачу модернизации, "догнать и перегнать", и хочет спрятаться от будущего мира за "Китайскую стену", отсюда и проекты "суверенного Интернета". При этом лавры властелина мира Путина манят, в сфере новых политических проектов по всему Земному шару.

Где место путинской России на карте будущего? Обсуждают доктор исторических наук Валерий Соловей и экономист и политолог Владислав Иноземцев, автор книги "Несовременная страна. Россия в мире XXI века".

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 31 мая в 19-05.