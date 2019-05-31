СК возбудил уголовное дело после смерти заключённого в СИЗО

В Ярославской области управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства заключенного следственного изолятора Александра Сидякина, сообщает РБК.

В апреле 2018 года Сидякин был приговорён к трём годам лишения свободы за телефонный звонок с сообщением о якобы заложенной в школе бомбе. По версии следствия, в момент звонка он был пьян.

В середине апреля 2019 года его перевели в СИЗО Ярославля. Источник Gulagu.net в СИЗО-1 подтвердил, что у заключённого был конфликт с администрацией учреждения. 28 апреля Сидякина госпитализировали в тяжелом состоянии, а 24 мая он умер.

Правозащитник Владимир Осечкин отмечал, что умершего доставили в больницу со следами пыток и избиений, врачи также диагностировали черепно-мозговую травму и отёк мозга. Осечкин обращался в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства заключённого, а также попыток сотрудников ФСИН скрыть его. Во ФСИН отрицают причастность к смерти осуждённого и утверждают, что на нём не было следов физического насилия.