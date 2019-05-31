В Крыму активистку оштрафовали за публикацию в Facebook

Суд в аннексированном Россией Крыму в пятницу признал виновной в демонстрации символики экстремистских организаций активистку правозащитной организации "Крымская Солидарность" Мумине Салиеву. Её штрафовали на 1000 рублей за размещение в Facebook символики организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России.

Салиева была задержана в четверг днем в Бахчисарае сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и доставлена в Симферополь, где на неё составили протокол о правонарушении.

Адвокат Салиевой Лиля Гемеджи сообщила, что её не пускали к подзащитной после задержания. Основанием для преследования активистки стало несколько перепостов, которые она сделала в 2013 году. Специалист, который сделал заключение о том, что эти перепосты содержат символику Хизб ут-Тахрир, не участвовал в судебном заседании и не смог пояснить, как он переводил надписи на арабском языке, при этом не зная его. Адвокат Салиевой собирается обжаловать решение суда.

Также сегодня проходит судебное заседание по административному делу в отношении еще одной активистки "Крымской Солидарности" Лутфие Зудиевой, которой предъявлено аналогичное обвинение, в том числе за текст 2014 года. Запись автоматически появилась на ее странице Facebook, после того, как ее отметил в этом посте журналист Тагир Минибаев. Текст был посвящен пыткам, которым подверглись осужденные по делу "Чистопольского джамаата" в Татарстане. Зудиева была задержана в Джанкое, после чего доставлена в Симферополь, где к ней также не допустили адвоката.