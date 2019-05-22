Жители 28 городов России за пять лет протестовали против строительства храмов

Жители 28 городов России протестовали против строительства у себя храмов Русской православной церкви за последние пять лет. Чаще всего информация о протестах не попадает в федеральные СМИ и освещается только на локальном уровне. Таковы данные разработчика системы мониторинга СМИ "М 13", данными которой пользуются Администрация президента России, исследование пересказывает газета "Ведомости".

Кроме недавнего конфликта вокруг строительства собора в центре Екатеринбурга, аналогичные проблемы происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Нижнем Новгороде, Сургуте, Красноярске и Благовещенске. При этом 75 процентов публикаций о таких проблемах в федеральных СМИ связаны с Екатеринбургом или застройкой парка "Торфянка" в Москве. Остальным точкам протеста журналисты уделили только 15 процентов публикаций, утверждается в исследовании.

12 апреля в Екатеринбурге разгорелся конфликт вокруг возведения православного собора святой Екатерины в центре города. Активисты выступили против строительства храма в одном из немногих городских скверов. В сквере произошли столкновения противников собора и его защитников. Строительство приостановлено, власти города предлагают обсудить вопрос о переносе объекта в другое место.