Зеленский – Кремлю: с нами нельзя разговаривать с позиции силы

Обострение конфликта в Донбассе – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на гибель троих украинских военнослужащих во время обстрелов со стороны сепаратистов.

Зеленский обратился "к руководству России и командованию её оккупационных сил". Он назвал гибель военных "открытой демонстрацией" агрессии и заявил, что обсудит её сегодня с "европейскими коллегами". "А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами [Киевом] с позиции силы", – добавил Зеленский.

Переговоры трёхсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться сегодня днём. Украину будет представлять бывший президент Леонид Кучма, а также начальник Генштаба. Сам Зеленский накануне провёл в Брюсселе переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и подтвердил приверженность Киева Минским соглашениям.

За последние сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, ещё трое были ранены. Киев обвиняет в этом пророссийских сепаратистов. По данным украинского командования, они 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции правительственных войск из миномётов, боевых машин пехоты, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок.