На жителя Ставрополья составили протокол за пост про Путина

На жителя города Изобильный Ставропольского края составили протокол из-за поста про президента России Владимира Путина. Пожелавший остаться анонимным пользователь социальной сети "ВКонтакте" обвиняется по статье об оскорблении власти, сообщает телеканал "Дождь".

Дело было возбуждено из-за поста, в котором пользователь назвал Путина "фарисействующим" и ничего не умеющим человеком. Автор призвал главу государства взять пример с президента Украины Владимира Зеленского.

В составленном 3 июня протоколе говорится, что пользователь соцсети разместил запись, содержащую "оскорбление в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина в грубой форме". Мужчина рассказал, что сотрудник правоохранительных органов позвонил ему на личный номер, после чего забрал с работы и доставил в отдел. Там полицейские показали ему скриншот поста.

По административной статье об оскорблении властей грозит штраф от тридцати тысяч до 100 тысяч рублей. С инициативой законопроекта в прошлом году выступил член Совета Федерации Андрей Клишас. Закон вступил в силу 29 марта этого года, по нему уже оштрафовали несколько человек, в том числе сотрудника штаба Алексея Навального Леонида Волкова.