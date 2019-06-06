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Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района Подмосковья

Александр Шестун

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Мосгорсуд продлил до 13 сентября арест бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Тогда же закончится следствие.

Общее время содержания Шестуна под стражей увеличилось до года и трёх месяцев. По мнению стороны обвинения, чиновник может продолжить преступную деятельность, сбежать или влиять на следствие. Адвокат заключённого, в свою очередь, назвал заявления следователя необоснованными и вновь просил о переводе Шестуна под домашний арест.

Александра Шестуна арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. В начале апреля прошлого года Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста. В начале февраля Шестуну предъявили новое обвинение – в получении взятки в размере около десяти миллионов рублей.

Шестун свою вину не признаёт. Накануне он прекратил голодовку, которая длилась более 100 дней. Также ранее он рассказывал об избиении при транспортировке из следственного изолятора в Басманный суд.

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