США не станут обучать турецких лётчиков из-за поставок С-400

После решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 США прекратят обучение турецких пилотов на самолётах F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в американских госструктурах.

По их словам, решение распространяется на тех, кто собирался приехать в США для обучения по обслуживанию самолётов. На военной базе в штате Аризона сейчас уже находятся более 20 турецких военных и техников, а также четыре пилота, однако они смогут остаться, рассказали источники агентства.

При этом решение и вовсе может быть отменено, если Турция откажется от поставок российских ракет, утверждают собеседники Reuters.

Информацию отказались комментировать в Министерстве обороны США. В Пентагоне заявили, что продолжаются переговоры о покупке Турцией системы американских противовоздушных комплексов Patriot.