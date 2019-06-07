США не станут обучать турецких лётчиков из-за поставок С-400

После решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 США прекратят обучение турецких пилотов на самолётах F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в американских госструктурах.
По их словам, решение распространяется на тех, кто собирался приехать в США для обучения по обслуживанию самолётов. На военной базе в штате Аризона сейчас уже находятся более 20 турецких военных и техников, а также четыре пилота, однако они смогут остаться, рассказали источники агентства.
При этом решение и вовсе может быть отменено, если Турция откажется от поставок российских ракет, утверждают собеседники Reuters.
Информацию отказались комментировать в Министерстве обороны США. В Пентагоне заявили, что продолжаются переговоры о покупке Турцией системы американских противовоздушных комплексов Patriot.
- Отношения Анкары и Вашингтона обострились в результате решения турецкого руководства о приобретении российских комплексов С-400. Турция также намерена закупить сотню американских истребителей модели F-35. Однако власти США заявили, что договорённости по этому поводу будут отменены в случае покупки российских ракет. В Вашингтоне настаивают на том, что Анкара не может одновременно пользоваться американским и российским военным оборудованием.
- В ответ на эти требования президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что поставки С-400 не будут ставиться под вопрос.
- Споры между США и Турцией также вызывают темы урегулирования конфликта в Сирии и санкционного режима в отношении Ирана. Кроме этого Соединённые штаты требуют освобождения американских граждан, задержанных по подозрению в причастности к организации провалившегося военного переворота в Турции в июле 2016 года.
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