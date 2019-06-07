Голунову больше суток не дают есть и спать, заявил его адвокат

Журналист "Медузы" Иван Голунов, который был задержан по подозрению в торговле наркотиками, больше суток находится без сна и еды. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Джулай, сообщает "Медуза".

По словам юриста, Голунов "плохо соображает, что происходит" и находится "в очень плохом состоянии". Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков опубликовал фотографию ссадин и ушибов, которые журналист получил, когда его волочили по коридору в полиции. Следователь отказался провести судебно-медицинскую экспертизу телесных повреждений. По предположениям юристов, на ночь Голунова отвезут в изолятор временного содержания в ОВД "Крылатское".

Сообщается, что представители Следственного комитета согласились взять смывы с рук и срезы ногтей журналиста. Экспертиза может подтвердить, что Голунов не касался наркотиков.

Глава отдела Восточной Европы и Средней Азии Репортеров без границ Йоханн Бир заявил в разговоре с Радио Свобода, что в организации очень обеспокоены задержанием Голунова и крайне подозрительными действиями полиции. По его словам, произошедшее с журналистом означает серьезную эскалацию в преследовании независимой журналистики в России.

"Почему полиция в течение 12 часов отказывала журналисту в праве на адвоката, применила к нему насилие и отказалась взять срезы с ногтевых пластин и образцы ткани с рюкзака, чтобы проверить, прикасался ли он к каким-то наркотикам? Это заставляет предполагать, что обвинения сфабрикованы для того, чтобы заставить замолчать журналиста-расследователя, известного своими жесткими репортажами." – заявил Бир.