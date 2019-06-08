Пикеты в поддержку Ивана Голунова в центре Москвы продолжались всю ночь

Серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжают стоять с плакатами в защиту журналиста, сообщили Радио Свобода участники и очевидцы.

Мероприятие началось в 16 дня в москве в пятницу и таким образом на момент написания новости продолжалось не менее 17 часов. В нём приняли участие сотни москвичей.

Журналист-расследователь был задержан в четверг, однако известно об этом стало на следующий день. Его подозревают в распространении наркотиков, он свою вину отрицает.

​Голунов — автор резонансных текстов о закупках в московском правительстве, похоронном и мусорном бизнесе. Благодаря его расследованиям стали известны планы мэрии Москвы вывозить мусор в регионы России, его публикации позволили отменить тендеры на госзакупки на миллиарды рублей.

Обращения в его поддержку опубликовали российские журналисты, международные организации и Евросоюз. Кроме Москвы пикеты прошли в других городах России, а сегодня проходят во Владивостоке, Новосибирске и Перми — сообщает "Медуза".

Сегодня Никулинский суд в Москве изберёт ему меру пресечения, там так же начались пикеты.