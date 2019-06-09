Российские граждане за рубежом выступили в поддержку Ивана Голунова

В Чешское печатное агентство (ČTK) в воскресенье передана петиция граждан России в поддержку корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, отправленного накануне в Москве под домашний арест после задержания по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

"Мы, граждане России, наши коллеги и друзья в Чешской Республике и других странах Европы и мира, не верим в справедливое расследование дела и возможность защитить свободу слова в нашей стране. Мы просим журналистское сообщество и власти Чехии и других стран оказать поддержку Ивану Голунову и свободе слова в России, потребовать от её властей провести расследование этого преступления против журналиста и наказать виновных в фабрикации против него уголовного дела. За вашу и нашу свободу слова!" – говорится в петиции.

Под этими словами поставили подписи поэт Лев Рубинштейн, основатель движения "Русь сидящая" Ольга Романова, директор чешского фестиваля русской культуры KULTURUS Антон Литвин, а также несколько журналистов – россиян, работающих в Чехии. Один из подписавших петицию, комментатор издания "Дойче Велле" Иван Преображенский объяснил, почему в Чехии возникла такая инициатива:

– Почему необходима журналистская солидарность в деле Ивана Голунова? Почему вы решили продемонстрировать ее и подписали петицию в защиту корреспондента "Медузы"?

– Я предложил обратиться с этой петицией в связи с тем, что, на мой взгляд, совершенно очевидно: это дело направлено не против какого-то конкретного человека, а против свободы слова как таковой. Ведь по очевидно притянутым за уши основаниям задержан человек, который занимается резонансными журналистскими расследованиями по самой разнообразной тематике, для его задержания по большому счету никаких правовых оснований не было – задержать так можно каждого. И это всем журналистским сообществом воспринимается в России, да и не только в России, как очевидная угроза. Журналистика сейчас в принципе находится под очень серьезным давлением везде, не только в России, и любая возможность журналистской солидарности и ее демонстрации – это очень важно.

– В тексте петиции говорится о том, что ее авторы сомневаются в честном расследовании дела Голунова. Какие у вас основания так полагать?

– Все очевидные факты говорят о том, что честное расследование не проводилось с самого начала. Начиная с того, как был задержан Иван, как МВД публиковало так называемые подтверждающие материалы дела, которые оказались по большей части как минимум фальшивками, как МВД не обеспечивало ему ни права на контакт с адвокатом, ни возможность получить медицинскую помощь, то есть напрямую оказывало психологическое и физическое давление. Уже по одному этому видно, что речь не идет об объективном расследовании и никто к нему не стремится. В том числе и решение суда, хоть оно и более мягкое, чем многие ожидали, очевидно свидетельствует о том, что Ивану фактически запрещают заниматься его профессиональной деятельностью, то есть следуют тому же, ради чего возникло эта странное, вероятнее всего, сфальсифицированное уголовное дело. И суд не пытается разобраться в происходящем, а принимает точно такое же решение, как МВД, хотя по формальным основаниям более мягкое, чем этого требовало следствие.

– Вы решили передать петицию в одно из крупнейших чешских информационных агентств – Чешское печатное агентство. Почему именно сюда?

– Я полагаю, что в данном случае нет особенных причин выбирать. Это решение коллективное и было принято теми, кто будет передавать петицию. Чешское печатное агентство является наиболее известным за пределами Чехии информационным агентством. Это существенно, с моей точки зрения. Подобные петиции и открытые письмо должны быть переданы как в крупнейшие информационные агентства, так и в министерства иностранных дел государств, которые могли бы оказать давление на Российскую Федерацию. И речь здесь уже идет даже не о журналистской солидарности, а о солидарности просто граждан Российской Федерации, которые считают, что это расследование не будет объективным и необходима международная помощь, международное давление на российские власти для того, чтобы защитить свободу слова в России, или точнее то, что от нее там еще остается, – рассказывает журналист Иван Преображенский.