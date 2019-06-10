В Сирии с конца апреля жертвами боёв стали около 1500 человек

В Сирии продолжаются бои правительственных войск президента Башара Асада, поддерживаемых Россией, и вооруженной оппозиции. С 30 апреля жертвами конфликта стали не менее 1465 человек, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. С 9 июня сирийская военная авиация провела 26 рейдов в провинциях Хама и Идлиб.

Об ударах по мечети и школе 9 июня сообщила Сирийская сеть по правам человека (SNHR). Сирийские власти рекомендовали гуманитарным организациям сообщать свои координаты, чтобы не попасть под удары. Но после неоднократных попаданий бомб по больницам и школам медики не доверяют подобным рекомендациям, отметил гуманитарный координатор ООН по Сирии Панос Мумцис.

Эскалация боёв с конца апреля происходит в основном в южных районах провинции Идлиб и прилегающих районах Хамы и Латакии. Здесь ведутся самые интенсивные за последний год бои сирийской армией и повстанческими группировками.

В конце мая Вашингтон обвинил войска Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боёв и бомбёжек сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации – приостановить работу. До двух миллионов беженцев могут направиться в Турцию, если боевые действия на северо-западе Сирии станут более интенсивными, предостерегли в ООН.