В пятницу суд проверит законность домашнего ареста Голунова

Московский городской суд в пятницу 14 июня проверит законность решения о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова по делу о покушении на сбыт наркотиков. Защита спецкора "Медузы" сегодня обжаловала решение Никулинского суда, вынесенное в минувшую субботу. Заседание назначено на 11 часов, сообщает "Интерфакс".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с "Медузой" заявила, что считает целесообразным изменить Голунову меру пресечения на подписку о невыезде. До этого она встретилась с президентом Владимиром Путиным и просила "продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием – с точки зрения законности и обоснованности".

Сегодня стало известно, что Генпрокуратура запросила у полиции данные по всем закупщикам и понятым, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Голунова задерживали полицейские этого округа. Прокуратура также истребовала у полиции материалы дела журналиста для проверки.