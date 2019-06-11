Мэрия заявит в прокуратуру на организаторов марша за Ивана Голунова

Мэрия Москвы планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на инициаторов марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
В беседе с агентством "Интерфакс" вице-мэр Александр Горбенко заявил, что организаторы марша не идут на диалог с властями по обеспечению безопасности граждан.
О готовящемся марше за свободу Ивана Голунова его коллеги заявили в понедельник. Планируя акцию, организаторы отмечали, что она носит исключительно мирный характер, а потому они не будут согласовывать её с мэрией. "Надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого, – говорилось в заявлении организаторов. – Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний".
Во вторник стало известно, что мэрия Москвы пригласила инициаторов марша на встречу для обсуждения безопасности во время акции. Журналисту и муниципальному депутату Москвы Илье Азару позвонил с таким предложением заместитель Собянина Александр Горбенко. Организаторы, в свою очередь, заявили, что не будут участвовать "в кулуарных переговорах за спиной 20 тысяч человек, которые уже выразили интерес к шествию", и предложили провести встречу в прямом эфире телеканала "Дождь". Мэрия на это предложение не ответила.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что вопрос об акции является прерогативой городских властей, добавив при этом, что её проведение в День России "могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы".
- Марш за свободу Ивана Голунова запланирован на полдень 12 июня в центре Москвы. Мероприятие на данный момент не согласовано с властями. Участники акции будут нести в руках газеты со статьями журналиста. Завершится шествие у здания ГУВД Москвы, где с 7 июня проходят одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста.
- Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя журналист связывает с ещё не опубликованным расследованием о похоронном бизнесе. Одними из действующих лиц расследования могут быть высокопоставленные сотрудники ФСБ. 7 июня суд отправил Голунова под домашний арест. Во вторник он был обжалован адвокатами журналиста.
- Тест Голунова на наркотики оказался отрицательным. Кроме того, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста, не удалось найти его отпечатков.
- Немедленного освобождения Голунова требуют сотни журналистов, правозащитников, общественных деятелей и деятелей культуры. Среди них – музыканты Юрий Шевчук и Земфира Рамазанова, рэперы Oxxymiron и Noize MC, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Ксения Раппопорт, актёры Александр Филиппенко и Анатолий Белый, телеведущие Леонид Парфёнов и Татьяна Лазарева, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Глуховский, бизнесмены Дмитрий Потапенко и Евгений Чичваркин, издатель Ирина Прохорова и многие другие. Петицию с требованием освбодить Голунова на сайте change.org к середине вторника подписали свыше 175 тысяч человек.
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