Мэрия заявит в прокуратуру на организаторов марша за Ивана Голунова

Мэрия Москвы планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на инициаторов марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

В беседе с агентством "Интерфакс" вице-мэр Александр Горбенко заявил, что организаторы марша не идут на диалог с властями по обеспечению безопасности граждан.

О готовящемся марше за свободу Ивана Голунова его коллеги заявили в понедельник. Планируя акцию, организаторы отмечали, что она носит исключительно мирный характер, а потому они не будут согласовывать её с мэрией. "Надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого, – говорилось в заявлении организаторов. – Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний".

Во вторник стало известно, что мэрия Москвы пригласила инициаторов марша на встречу для обсуждения безопасности во время акции. Журналисту и муниципальному депутату Москвы Илье Азару позвонил с таким предложением заместитель Собянина Александр Горбенко. Организаторы, в свою очередь, заявили, что не будут участвовать "в кулуарных переговорах за спиной 20 тысяч человек, которые уже выразили интерес к шествию", и предложили провести встречу в прямом эфире телеканала "Дождь". Мэрия на это предложение не ответила.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что вопрос об акции является прерогативой городских властей, добавив при этом, что её проведение в День России "могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы".