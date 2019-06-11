Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках

Генеральная прокуратура запросила у полиции данные по всем закупщикам и понятым, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Об этом написал в своём телеграм-канале адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Адвокат уточнил, что Генпрокуратуру интересует информация по делам о незаконном обращении с наркотиками.

Именно сотрудники полиции по ЗАО возбудили дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Ранее Генпрокуратура потребовала от полиции предоставить ей материалы дела Ивана Голунова для проведения проверки. Таким образом, в настоящее время надзор за ходом уголовного расследования осуществляет Генеральная прокуратура России.

Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не удалось найти его отпечатков. Следов наркотиков не нашли и на смывах рук и срезах ногтей журналиста, а также в анализах, сданных сразу после задержания.