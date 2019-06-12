Судебный детектив. Владимир Голышев – о граблях Порошенко

Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению дела о законности решения президента Зеленского о роспуске парламента. Дело это получило статус "безотлагательного", а значит, решение по нему будет принято в самое ближайшее время. Не буду углубляться в юридическую сторону дела (она не особенно важна). Главное здесь – политика. Именно она определит судебное решение и его неизбежные последствия.

На первый взгляд, всё просто. Среди многочисленных отставок, назначений и награждений в ходе "дембельского аккорда" теперь уже бывшего президента Украины особенно выделялось снятие с должности нелояльного ему председателя КСУ Станислава Шевчука. Без него КСУ стало послушным орудием в руках Порошенко: половина судей – его прямые назначенцы, вторая половина (включая и.о. председателя) – вполне договороспособные судьи времен Януковича. Казалось бы, "шах и мат, пан Зеленский!". Но, увы, не всё так просто…

Накануне президентских выборов много говорили о том, что админресурс даёт Порошенко практически неограниченную фору. Что помешало его применить? Феноменально высокий рейтинг Зеленского. Победа Порошенко в первом туре выглядела бы слишком неправдоподобной. А потому действующему президенту пришлось ограничиться выпихиванием на обочину Тимошенко, которая в стерильных условиях наверняка вышла бы во второй тур вместо него. Во втором туре ситуация усугубилась. Разрыв был настолько велик, что про админресурс пришлось забыть. В качестве утешительного приза Порошенко получил возможность гордиться "честными выборами", в которые никто не верил.

Именно Порошенко, помешавший молодому президенту закончить обновление власти, будет в глазах людей нести ответственность за то, что их жизнь не улучшается

Сейчас ситуация во многом повторяется. Порошенко, как герой тоста из "Кавказской пленницы", имеет возможность купить козу (обеспечить признание решения Зеленского о роспуске парламента неконституционным), но имеет ли он соответствующее желание? На первый взгляд, должен иметь – все в один голос говорят о том, что партия Зеленского за три лишних месяца растеряет свой заоблачный рейтинг. А как иначе? Если бы речь шла об обычном политике и обычной партии – никак. Но Зеленский – политик необычный. После двух недель непрерывных информационных атак рейтинг его партии не упал, а вырос почти на 5%, достигнув фантастических 48,2%. В свою очередь, партия Порошенко после ребрендинга и шумной рекламной кампании потеряла 1%, опустившись до 7,8%. Так на кого из них работает время? И не только оно…

Ситуация слишком прозрачна, чтобы в момент вынесения решения не в пользу Зеленского избиратели не увидели знакомые руки за спиной откровенно марионеточного КСУ. Именно Порошенко, помешавший молодому президенту закончить обновление власти, будет в глазах людей нести ответственность за то, что их жизнь не улучшается. А также застрявшие, как Винни Пух в норе Кролика, Кабмин и Верховная рада. Но не Зеленский! Зеленский будет встречаться с мировыми лидерами, начиная с Трампа, и время от времени дразнить парламентариев заведомо непроходными законопроектами. Этого достаточно.

С другой стороны, "быстрые выборы" – это гарантированное попадание партии Порошенко в Верховную раду. Но кто знает, как на её рейтинге скажется трехмесячная заминка! И без того невысокий рейтинг партии Порошенко при определённых обстоятельствах вполне может опуститься до 5% и ниже. Не придётся ли тогда горевать об упущенной синице?

В общем, у Порошенко опять есть все основания отказаться от применения админресурса и позволить судьям выйти из ситуации наиболее комфортным для них способом: прекратить производство, чтобы самим не стать субъектом избирательного процесса, что противоречит Конституции Украины. Такое решение судьи КСУ приняли, например, в 2002 году. Без внешнего давления и нынешние судьи поступят также.

"Нулевой вариант" вроде бы устроит всех, но он не учитывает личных особенностей Порошенко, которые обеспечили ему скандально низкий результат на прошедших выборах. Он не уважает соперника, свято верит в свою исключительность и не способен на эмпатию. Обращаясь к воображаемым "правильным украинцам", Порошенко использует приёмы, которые сам считает неотразимыми: безудержное самовосхваление и такое же безудержное очернение соперника. Этим он дополнительно отталкивает от себя украинцев реальных – тех, которые приходят на избирательные участки. И каждый раз, когда Порошенко получает результат ниже прогнозного, он благополучно находит себе оправдание. И ничего не меняется.

Сейчас Порошенко в третий раз наступает на те же грабли. А значит, он вполне может пойти ва-банк и в октябре проиграть всё.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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