"Дождь" встретился с понятыми из дела Ивана Голунова

Телеканал "Дождь" взял интервью у одного из понятых по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Дмитрий Бокарев учился в том же университете в Нижнем Новгороде, что и оперативник Акбар Сергалиев, который, как сообщают СМИ, задерживал журналиста. Однако по его словам это совпадение, а понятым он стал случайно.

Бокарев утверждает, что пакеты с наркотическими веществами достали при нем в отделе полиции из рюкзака Голунова. По словам понятого, ему неизвестно о том поднимались ли полицейские в квартиру журналиста до начала осмотра. Бокарев также заявил, что обыск проходил при нем. Он утверждает, что сотрудники полиции подробно проверяли все предметы в комнатах. Во время разговора с корреспондентом "Дождя" Бокарев несколько раз не мог назвать хотя бы приблизительное время проведения тех или иных следственных действий.

Второй понятой, Сергей Кузнецов, отказался открыть дверь журналистам и давать какие-либо комментарии.

О прекращении дела против Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, объявил во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с "недоказанностью вины" журналиста. Он добавил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности начальника УВД Москвы по Западному округу и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал своё преследование с расследованием о похоронном бизнесе Москвы, которым он занимался.