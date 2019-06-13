Павел Дуров связал хакерскую атаку на Telegram с протестами в Китае

Павел Дуров связал хакерскую атаку на Telegram, приведшую к перебоям в работе сервиса, с уличными протестами в Гонконге. Жители мегаполиса протестуют против выдачи задержанных в городе подозреваемых судам материкового Китая. Накануне демонстрации в городе были разогнаны полицией, во время протестов Telegram сообщал о хакерской атаке на азиатские серверы мессенджера.
IP-адреса атакующих в большинстве случаев принадлежали Китаю, — отметил Дуров в твиттере. По его словам, большая часть атак на сервис, проведённых в государственном масштабе, совпадают по времени с протестами в Гонконге. "Этот случай не исключение", — отметил Дуров.
- В 2015 году Telegram сообщал о массовой атаке на сервера компании, тогда это связали с кампанией против правозащитников в Китае. В 2014 году атака на сервис началась одновременно с серией демократических протестов в Гонконге, названных позднее "Революцией зонтиков".
- Telegram официально заблокирован в материковом Китае, но приложение работает у большинства пользователей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.