Участника акции в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей участника акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Вячеслава Стеблина признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Судья вынес решение за пять минут и не стала дожидаться адвоката Стеблина. Заседание по делу Андрея Трофимова, который также был задержан на митинге, перенесли на 14 июня. Дело ещё одного задержанного, Александра Арчагова, вернули в полицию. Суд нашел нарушения при составлении протокола.

12 июня в Москве прошёл не санкционированный властями марш против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Полиция разогнала шествие применяя грубую силу и задерживая участников. По данным "ОВД-Инфо", было задержано минимум 513 человек. Всех их развезли в отделы полиции города.