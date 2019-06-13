Участника акции в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей участника акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Вячеслава Стеблина признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Судья вынес решение за пять минут и не стала дожидаться адвоката Стеблина. Заседание по делу Андрея Трофимова, который также был задержан на митинге, перенесли на 14 июня. Дело ещё одного задержанного, Александра Арчагова, вернули в полицию. Суд нашел нарушения при составлении протокола.
12 июня в Москве прошёл не санкционированный властями марш против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Полиция разогнала шествие применяя грубую силу и задерживая участников. По данным "ОВД-Инфо", было задержано минимум 513 человек. Всех их развезли в отделы полиции города.
- Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у журналиста при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывают на многочисленные нарушения при задержании и после него.
- Уголовное дело в отношении Голунова во вторник было прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с недоказанностью вины журналиста. Вечером того же дня журналист вышел на свободу из-под домашнего ареста.
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