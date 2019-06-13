"Репортеры без границ" призвали встать на защиту других журналистов

"Репортеры без границ" поприветствовали мобилизацию российского общества, которая привела к освобождению журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Организация призвала встать на защиту других заключенных журналистов.

"Репортеры без границ" напомнили о делах шести журналистов находящихся в заключении. Это уголовное преследование главного редактора издания "Новые колёса" Игоря Рудникова. 17 июня ему должны вынести приговор. Рудникову грозит до 10 лет колонии строгого режима. Дело журналиста из аннексированного Россией Крыма Ремзи Бекирова. Его обвиняют в деятельности запрещенной российскими властями организации Хизб-ут-Тахрир. Дело крымского журналиста Алексея Назимова, которого приговорили к четырем годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у партии "Единая Россия".

Дело в отношении парижского корреспондента агентства "Укринформ" Роман Сущенко. Он приговорён российскими властями к 12 годам заключения по обвинению в "шпионаже". Материалы по данному процессу были засекречены. Дело ростовского журналиста и издателя газеты "Уполномочен заявить" Александра Толмачёва, которого приговорили к 9 годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве. Дело основателя сайта "БлогСочи" Александра Валова, которого также обвинили в вымогательстве и приговорили к 6 годам лишения свободы.

В апреле этого года "Репортеры без границ" опубликовали ежегодный отчёт о нарушениях свободы слова в мире. Россия заняла 149 из 180 позиций в рейтинге и попала в число стран, где ситуация со свободой прессы оценивается, как сложная. Среди нарушений в России правозащитники перечисляют необоснованные аресты и обыски, а также давление на независимые СМИ и интернет.

Репортеры без границ — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Мировой рейтинг свободы слова организация ежегодно составляет с 2002 года.

О прекращении дела против Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, объявил во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с "недоказанностью вины" журналиста. В поддержку Голунова проходили митинги и одиночные пикеты, свою поддержку ему выразили российские журналисты, музыканты, правозащитники, актеры и телеведущие.