Сепаратист на марше. Американец, которого не взяли в автозак

Одним из запоминающихся моментов акции в поддержку Ивана Голунова, во время которой в Москве в среду были задержаны более 500 человек, стал короткий диалог полицейского и иностранца в синей футболке около дверей автозака.

– Он нерусский! Это нерусский! Кто нерусского привёл? (обращаясь к мужчине) Ты русский?

– I’m American! ("Я американец!")

– Американец? (обращаясь к другим полицейским) Кто американца привёл? (обращаясь к мужчине) Американец, свободен!

Комментаторы в социальных сетях предположили, что полиция не стала связываться с этим человеком, чтобы избежать дипломатического скандала, звонков в американское посольство и огромной бумажной работы, неизбежной в случае задержания иностранного гражданина. Кто-то заметил, что это хороший способ избежать задержания в будущем – достаточно сказать: I’m American! – и все проблемы будут решены.

Радио Свобода нашло человека в синей футболке со ставшего вирусным видео – он оказался основателем движения Yes California за выход Калифорнии из состава США Луисом Маринелли. Движение это существует с 2015 года, однако пик его популярности пришелся на месяцы, последовавшие после победы на выборах Дональда Трампа: в Калифорнии Трамп получил в два раза меньше голосов, чем Хиллари Клинтон. В 2016 году Маринелли переехал в Россию и поселился в Екатеринбурге. Он активно раздавал интервью российским СМИ не только об идее независимости Калифорнии, но и об "исторической связи России и Украины", а также о "лицемерии западного мира". Участвовал в организованной на деньги Кремля конференции "Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира", которая с 2015 года ежегодно проходит в российской столице и получила неформальное название "Съезда сепаратистов". В архиве Радио Свобода есть это видео 2016 года.

C одним из устроителей конференции, членом общественного совета при УВД ЦАО и организации "Офицеры России" Александром Ионовым Маринелли общается до сих пор, но от внимания московской полиции 12 июня его это не уберегло. Не удалось пока Маринелли и получить российское гражданство: документы на него он подал сразу после переезда в Россию, сдал языковой экзамен, но на этом дело застопорилось.

Радио Свобода поговорило с американцем, чтобы узнать, изменилось ли его отношение к российским властям и происходящему в стране после дела Ивана Голунова и массовых задержаний, жертвой которых чуть было не стал он сам.

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​– После переезда в Россию вы поселились в Екатеринбурге. Как вы оказались в Москве?

– Да, я теперь живу в Москве, чуть меньше чем год. Я два года жил в Екатеринбурге, но решил переехать в Москву, потому что я люблю Москву, это столица, мне очень нравится в Москве. Я живу здесь с сентября.

– Чем вы занимаетесь, где работаете?

– Я работаю учителем английского языка в детском саду.

– Как вы оказались 12 июня в центре Москвы? Вы специально пришли на акцию в поддержку Ивана Голунова, или случайно проходили мимо?

– Я специально поехал туда утром. Я хотел наблюдать за тем, что происходит. Я хотел делать фото, снимать видео для своего инстаграма. Я люблю показывать своим друзьям в Америке через социальные сети, что происходит в России с моей точки зрения, чтобы они не только через СМИ могли видеть, что происходит. Я люблю Россию, я думаю, что здесь свободная страна, я хочу показывать настоящую Россию. К сожалению, часто так бывает, что в американских новостях показывают только плохое или врут об этом, так что я буду показывать, что происходит в России с моей точки зрения. Я поехал на эту акцию, чтобы наблюдать. Я поддерживаю Ивана Голунова, но я не поехал туда в качестве человека, который хочет протестовать, я просто хотел наблюдать.

– Вы говорите, что рассказываете своим друзьям в Америке, как в России хорошо. То, что вы видели вчера, – жесткие задержания сотен людей полицейскими – это было хорошо?

– Нет, это не хорошо, но есть разница между словами "Россия – свободная страна" и "Россия – это утопия". Я думаю, на свете нет утопий. Даже в Америке полицейские постоянно задерживают людей, даже убивают людей часто. Вы можете почитать в интернете, как в Америке полицейские убили человека, просто остановив его на дороге. И здесь, и там есть проблемы с полицейскими. Это не русская проблема, это не американская проблема, это проблема по всему миру. То, что случилось вчера, бывает везде. Но, как мне показалось, все прошло довольно спокойно, мирно и без проблем.

– Сама история с Голуновым – журналист, расследователь, которому подбросили наркотики, – как вы ее оцениваете?

– Это не очень хорошая ситуация, конечно, поэтому, я думаю, народ в России и выступил за его освобождение, и его освободили. С одной стороны, это плохая ситуация, что его подставили, это, конечно, плохо. Но это бывает тоже у нас в Америке, бывает везде. То, что это происходит в России, не значит, что это только русская проблема. Можно говорить, что все хорошо и к лучшему, потому что народ выступал за его освобождение и достиг этого. У народа России есть причина чувствовать себя смелым и пытаться что-то сделать, если будут нарушены его права.

– Как вы вообще оказались у входа в автозак? Вы просто фотографировали, и полицейские взяли вас и попросили пройти с ними?

– Я стоял рядом, смотрел и снимал видео, как задерживали людей. Потом пожилая женщина начала говорить с полицейскими: они говорили, что надо уходить, освободить место, "не задерживаемся", и так далее. А она начала немного умничать, остро отвечать ему, поэтому мне стало интересно, я начал снимать видео. Я постоял там пару минут, пока она отвечала, что хотя бы на День России люди должны иметь возможность свободно собираться на улицах. Мне было интересно, потому что она довольно старая женщина, мне было интересно смотреть, как она это делает. Потом полицейские пришли и забрали человека, который стоял рядом со мной, а потом, почти сразу, и меня забрали. Все спокойно произошло, ничего плохого со мной не случилось, я бы даже не сказал, что меня "забрали", потому я не помню, чтобы они меня физически держали. Они просто сказали "пошли с нами", довели меня до автобуса, я представился американцем одному человеку, ему было все равно. А потом второй человек, его начальник, увидел, что я американец, и сказал, что я свободен. Это есть на видео. После этого я пошел по своим делам, учитывая, что один раз я в этот день уже был задержан, я решил, что мне нужно уходить из этого места.

​– Вы являетесь основателем движения Yes California за отделение Калифорнии от США. Тем не менее вчера вас не задержали именно потому, что вы американец. В этом есть какая-то ирония, согласитесь?

Я не говорил, что я гражданин США, я американец!

– Нет, я не вижу в этом иронии, я, фактически говоря, американец, даже если человек из Мексики, он американец. Америка – это континент, это не страна. Я не говорил, что я гражданин США, я американец! Человек из Канады – американец, человек из Бразилии – американец. В этом контексте, да, я говорил, что я американец. Я не хотел делать какое-то политическое заявление и говорить, что я из Калифорнии или типа того. Просто хотел четко сказать, что я американец, не для того, чтобы меня освободили, а чтобы они меня услышали. Потому что до меня забрали несколько других людей, которые тоже хотели сказать, что они ни в чем не виноваты, "зачем вы меня забираете?" и так далее. Но их не услышали и все равно забрали. Я хотел, чтобы они меня хотя бы услышали, чтобы я мог сказать, что я только стою и снимаю видео, я не делаю ничего плохого, "зачем вы меня забираете?". Поэтому я на английском языке сказал, что я американец, думая, что они хотя бы послушают меня немного, чтобы я успел сказать, что я только снимаю видео. Но после того, как я сказал, что я американец, меня просто освободили.

– Вас упрекали в сотрудничестве с российскими властями – якобы они используют вас в пропагандистских целях, ведь вы говорили то, что российским властям очень нравилось: что Украина и Россия – братские народы, что, если Калифорния выйдет из состава США и тем самым положит начало распаду американского государства, россияне будут иметь моральное право радоваться этому, поскольку американские власти якобы радовались распаду Советского Союза. У вас есть какие-то связи с Кремлем или близкими к нему людьми? Или все это в прошлом?

– У меня никогда не было связей с Кремлем. У меня есть человек здесь, в России, который пригласил меня участвовать в конференции в Москве пару лет назад. Ее участники хотели, чтобы в мире было больше стран, чем существует сейчас. Например, страна, которую я называю Калифорнией. Этот человек – Александр Ионов, но он не работает на правительство Москвы или России, он активист, как и я. Мы имеем с ним похожее мнение по некоторым политическим вопросам, но не по всем. Мы с ним общаемся по поводу независимости Калифорнии и стараемся достигать нашей цели, – говорит Луис Маринелли.

Пока Маринелли осмысляет произошедшее с ним на акции в центре Москвы, его соратники в Калифорнии так и не смогли провести референдум о независимости штата, запланированный на март этого года. Для этого им надо было собрать почти 400 тысяч подписей, однако еще летом 2018-го инициаторы кампании, получившей название Calexit (от названия штата, California, и слова exit – "выход"), решили изменить вектор своих усилий. Теперь они намерены добиваться создания независимого государства для коренных американцев, которое будет существовать не только на территории Калифорнии, но захватит и часть соседнего штата Орегон. Согласно данным опросов общественного мнения, лишь 25% жителей Калифорнии поддерживают идею о независимости, в то время как против нее выступают 58%.