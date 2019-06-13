Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Президент России Владимир Путин распорядился уволить двух генералов полиции в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Уволены начальник управления МВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве Юрий Девяткин. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев ходатайствовал перед Владимиром Путину об освобождении их с должностей.

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу вечером во вторник. У здания Главного следственного управления МВД по Москве его ждали десятки людей. Ранее в этот день было прекращено уголовное дело в его отношении.

В среду, 12 июня, в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Ивана Голунова. По итогам марша в Москве были задержаны более 500 человек.

Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у журналиста при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.

В защиту Голунова – или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело – выступили ряд международных организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики. Следствие просило суд отправить его под стражу, но суд назначил домашний арест до 7 августа.