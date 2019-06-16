"Угроза обороноспособности". Анастасии Шевченко продлили домашний арест

Прекращение уголовного дела против журналиста Ивана Голунова подарило надежду остальным преследуемым по политическим мотивам. Но 14 июня суд в Ростове-на-Дону в очередной раз продлил меру пресечения для Анастасии Шевченко – первой в России обвиняемой по новой уголовной статье 284.1: осуществление деятельности организации, признанной нежелательной. Ей грозит до шести лет тюрьмы, под домашним арестом она находится с 23 января и теперь останется там как минимум до 17 сентября.

​Анастасия Шевченко была членом федерального совета "Открытой России", руководителем регионального отделения партии "Гражданская инициатива", возглавляла в Ростове штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Она известна жителям Дона как активный участник политических и гражданских акций: собирала подписи за местных кандидатов, проводила учебу активистов, участвовала в политдебатах, организовывала митинги, пикеты. Один из запомнившихся – флешмоб, во время которого после отказа в проведении митинга против повышения пенсионного возраста Шевченко вместе с активисткой партии "Яблоко" Марией Кривенко символически разделись, прикрывшись лозунгом "Обобрали до трусов".

Поводом для заведения уголовного дела стали два эпизода, за которые ранее Анастасия получила административные наказания. Первый имел место в октябре 2017 года, это были дебаты о прямых выборах мэров муниципальных образований с единороссом Таганрога Игорем Третьяковым. Второй эпизод датируется 2018 годом. О нем рассказывает активист регионального штаба Навального Леонид Санкин:

– В Ростов приехали специалисты по организации предвыборной кампании муниципальных депутатов. Настя сообщила об этом мероприятии у себя в соцсетях, за что получила второе административное взыскание. В основу обоих лег лживый донос некого гражданина Шильченко (он даже не присутствовал на дебатах). Это известный провокатор, представляющий организацию НОД. Кроме Шильченко, показания на Настю дал некий гражданин Рулёв. Этот человек несколько лет назад приехал в Ростов из Украины, ходит на митинги, пикеты и устраивает там скандалы и стычки.

Многодетная мать – угроза Конституции

После задержания Анастасии Шевченко следствие заявило, что ее деятельность "представляет опасность для конституционного строя", и на первые заседания ее приводили в наручниках. "Имеет намерение скрыться от правоохранительных органов на территории одной из стран Прибалтийского региона и может способствовать сокрытию и уничтожению документов, имеющих отношение к уголовному делу", – аргументировала сторона обвинения необходимость ареста. Суд согласился на домашний.

По условиям домашнего ареста Анастасии запрещен выход за пределы жилого помещения, общение со всеми, кроме защитников и близких родственников, а также использование средств связи, в том числе интернета.

Из-за запрета передвижения Анастасия не смогла помочь своей старшей дочери Алине, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. Ей стало плохо, но следователи слишком поздно позволили матери выехать, и девочка умерла. Сейчас у Шевченко на попечении остаются двое детей и мама-пенсионерка. У нее отняли возможность работать, забрали все банковские карты, в том числе ту, на которую начислялись алименты. Анастасия была главным кормильцем семьи.

В феврале прошли апелляции в Ростовском областном суде, которые оставили меру пресечения без изменения. 15 марта судья Ленинского райсуда Владимир Абрамов продлил домашний арест еще на три месяца – следствие заявило, что необходимо дополнительное время для завершения процессуальных действий, а также что подозреваемая "может покинуть страну и препятствовать следствию".

– Какую опасность конституционному строю может нанести мать двоих детей? Она котенка не обидит, – говорил адвокат Сергей Бадамшин.

Общественники провели митинги и одиночные пикеты в поддержку Шевченко по всей стране, был организован сбор подписей, правозащитники направили обращения в официальные органы. Международная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести.

"Хроники домашнего ареста"

В отношении Шевченко выбрана самая жесткая форма домашнего ареста. Ей не позволено вообще выходить на улицу, хотя даже сидящим в тюрьме и СИЗО по УК РФ полагается прогулка раз в день, напоминает адвокат Сергей Ковалевич. Насте надели на ногу браслет, который передает информацию о передвижениях следователю. За все это время она была на свежем воздухе несколько раз: когда ездила в интернат к Алине, когда ее водили в суд и три раза к стоматологу, которого ей позволили посетить после сильнейшей зубной боли.

В квартиру нельзя входить никому, кроме следователя, членов семьи, а также хозяйки жилплощади Натальи Крайновой. Ранее Настя снимала другое жилье, но владелица отказалась, чтобы его использовали под домашний арест, и Шевченко могла оказаться в СИЗО. Тогда друзья бросили клич, и бывшая руководитель Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства предоставила ей свою квартиру. Друзья и просто неравнодушные люди собрали деньги для семьи, водят детей в парк, кино.

Связь с внешним миром Настя держит через 15-летнюю дочь Владиславу. Влада завела в соцсетях страничку "Хроники домашнего ареста".

"Привет, – пишет Владислава 8 мая. – Новости у нас так себе. У Миши вчера непонятно с чего поднялась температура до 39. В двенадцатом часу ночи ездили с ним и с папой по скорой в больницу. Утром с температурой ездили к врачу. Миша говорит, что у него "нападение вирусов". Мама на каждом суде говорила о том, что нужно разрешить вызывать участкового врача домой. Судьи не понимают. Я вот в свои без 9 дней 15 лет понимаю, что сидеть в очереди в больнице с температурой, пока участковый врач на вызовах, – глупо".

Или вот другая запись: "У нас новый телефон. Наше с Мишей интервью в журнале "Нация" прочитало московское руководство ФСИН и поручило установить ещё один телефон, чтобы не срабатывал браслет. Браслет вроде теперь не срабатывает, но у мамы забрали ее наблюдательный подоконник, теперь там стоит телефон, который нельзя шевелить. В общем, в двухкомнатной квартире остался один свободный подоконник и два шпионских телефона".

Опасна для конституционного строя

На одном из судов Анастасия спросила: "В чем моя опасность, чем я пошатнула конституционный строй?" Именно с такой формулировкой звучали обвинения в ее адрес. Ответа она тогда не получила. 14 июня следователь Вадим Кучин назвал еще одну опасность от активистки: "угроза обороноспособности". Видимо, поэтому назначены 26 компьютерных экспертиз, две фоноскопические, две лингвистические, психиатрическая. Пока не будут получены их результаты, а также не будут проведены "иные оперативно-розыскные мероприятия", Кучин счел, что Шевченко должна находиться под домашним арестом. Без послаблений режима.

– Основа конституционного строя – это местное самоуправление, и оно расшатано не мною, я бы как раз хотела, чтобы оно развивалось, – заявила Анастасия Шевченко на суде 14 июня. – Я не понимаю, зачем столько экспертиз и всех этих обысков, допросов. Обвиняюсь я в том, что провела лекцию и стояла с флагом "Надоел" на митинге. Это слово правоохранительные органы почему-то относят только к Путину. И в принципе правильно, даже любимый муж за 20 лет может надоесть. Рейтинг президента перед моим арестом был 40%. И что, все остальные 60% будут судить как нежелательных? Не все агенты какой-то британской организации, которой уже нет, как и российского движения, а вы продолжаете почему-то меня за нее судить.

Вообще нужно прекратить дело, извиниться передо мной и декриминализировать эту статью

Анастасия заявила, что намерена баллотироваться в Ростовскую городскую думу, выборы состоятся 8 сентября. Такое решение она приняла еще в прошлом году, но теперь домашний арест помешает.

– Я готовилась к этому, я хочу помогать людям и прошу вас не препятствовать мне в этой избирательной кампании. Я не то что прошу отменить домашний арест – вообще нужно прекратить дело, извиниться передо мной и декриминализировать эту статью! – заявила она.

Следствие тем временем использует все возможные способы найти доказательства вины. Так, недавно в Псков к Лие Милушкиной приезжал сотрудник Центра противодействия экстремизму Ростовской области Валентин Краснокутский и пытался уговорить ее дать показания против Шевченко. Правозащитник Алексей Прянишников рассказал РС, что после официального допроса Милушкиной в сопровождении сотрудника псковского Центра "Э" Краснокутский приехал к ней домой и еще раз в неформальном общении предложил непонятную сделку.

– Эти действия, давление на свидетелей, незаконны – они представляют собой отдельный состав преступления, предусмотренный УК РФ. На мой взгляд, этот факт говорит о том, что отсутствуют доказательства и идет набор материалов. Просто формирование томов по критерию: чем толще, тем лучше. После шести месяцев следствия перемещаться по стране и делать мутные предложения фигурантам других дел – это говорит о том, что следствие чувствует свою неуверенность, – считает Прянишников.

В 2019 году Фонд Бориса Немцова в числе претендентов на звание лауреата премии "За смелость в отстаивании демократических ценностей" выбрал и Анастасию Шевченко. Несколько дней назад Фонд объявил ее победителем. В Бонн на вручение премии ездила ее дочь Влада. Очень быстро повзрослевшая 15-летняя девочка сказала во время церемонии:

– Когда-нибудь у нас будет много активных граждан, и у России не останется выбора – ей придется измениться. И тогда не будет места политическим репрессиям, людей перестанут судить за лекции, семинары, митинги и пикеты. Дети перестанут пропускать школу из-за обысков, их мамам перестанет сниться изолятор, а их отцы не будут сидеть за решеткой из-за политических взглядов.