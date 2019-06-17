Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергей Панченко. Ранее кинокомпания требовала от видеоблогера миллион рублей из-за обзора на фильм "За гранью реальности".

По словам адвоката, стороны больше не имеют друг к другу претензий. 24 июня соглашение будет оформлено на судебном заседании. Его условия составляют коммерческую тайну.

В январе 2019 года кинокомпания Kinodanz подала судебный иск на один миллион рублей к видеоблогеру Евгению Баженову. Его обвинили в нарушении авторских прав из-за использования в своём обзоре кадров из фильма "За гранью реальности". От Баженова также потребовали удалить видеоролик. По мнению блогера, иск связан с его критикой фильмов, которые снимает студия.

Kinodanz снимала фильмы при поддержке Министерства культуры России. Помощь компании также оказывает правительство Калининградской области. При этом фильмы студии имеют невысокий рейтинг в прокате.