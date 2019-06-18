Житель Новой Зеландии осуждён за распространение видео теракта

В Новой Зеландии суд приговорил местного жителя Филипа Арпса к 21 месяцу тюрьмы за распространение видео теракта в мечетях города Крайстчёрч в марте этого года. Подсудимый распространял видеозапись на следующий день после нападения, добавив к ней "счётчик убитых" и "перекрестье прицела". Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Арпса задержали через несколько дней после теракта. Судья отметил приверженность подсудимого к ультрарадикальным взглядам. Филип Арпс, по мнению суда, проявил "особую жестокость", совершив преступление на почве "ненависти к мусульманской общине". После выхода из тюрьмы Арпс в течение шести месяцев не сможет пользоваться интернетом, а также должен будет проходить проверку у психиатра.

15 марта австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей города Крайстчёрч, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую. Погиб 51 человек. Таррант вёл прямую трансляцию нападения в Facebook. Сообщалось, что он придерживается ультраправых взглядов.