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Госдума приняла закон о приостановлении договора о ликвидации ракет

Здание Госдумы РФ

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Госдума приняла закон о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США.

Этот договор был подписан в 1987 году тогдашними президентами двух стран – Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. В конце мая законопроект о приостановлении его действия внёс в Госдуму президент России Владимир Путин.

В феврале процедуру выхода из соглашения начали Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение Россией ракета 9М729 "Новатор" нарушает его условия. В связи с этим в США сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.

В соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на европейском континенте с 1988 года не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от пятисот до пяти с половиной тысяч километров.

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