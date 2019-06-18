Суд отложил рассмотрение дела "Нового величия" из-за болезни обвиняемого

Люблинский районный суд Москвы отложил рассмотрение дела "Нового величия" из-за болезни одного из обвиняемых, Руслана Костыленкова.

Сообщается, что он заразился корью в камере следственного изолятора "Бутырка", в связи с чем в СИЗО объявлен карантин минимум до 7 июля. Судья Александр Маслов перенёс заседание на следующий после этого день – 8 июля.

Рассмотрение дела "Нового величия" по существу началось на прошлой неделе. Приговоры будут вынесены восьми обвиняемым в создании экстремистского сообщества. Никто из них вину не признаёт.

Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Большинство из них – молодые люди до 25 лет. Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Руслан Костыленков были заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе, ещё четверо – Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов – помещены под домашний арест. При этом Павликову и Дубовик, которым на момент задержания было 18 и 20 лет соответственно, отпустили из СИЗО домой только в августе прошлого года – после неоднократных жалоб на состояние здоровья и массовых акций в их поддержку.

Обвинение по делу "Нового величия" строится на показаниях нескольких человек, один из которых, как считает защита, был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ.

Согласно материалам дела, "Руслан Д.", указанный в документах как Александр Константинов, предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал офис для проведения "учредительных собраний". По показаниям некоторых обвиняемых, именно это позволило завести уголовное дело на целую группу людей. При этом Руслан Д. удерживал нескольких участников оппозиционного чата от выхода из него.

Сам Руслан Д. в переписке с телеканалом "Дождь" в августе прошлого года утверждал, что не является "сотрудником, агентом, или осведомителем" силовых ведомств, назвав себя только свидетелем по делу и пообещав выступить в суде.

В понедельник организаторы "Марша матерей", прошлогодней массовой акции в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия", выпустили обращение, в котором заявили, что Руслан Д. "пропал из уголовного дела". По их данным, "о нём нет ни слова в обвинительном заключении", а "все попытки родителей обвиняемых подать на провокатора в суд по статье "подстрекательство" терпят крах" – суды не принимают их жалобы.

Авторы обращения, среди которых известные журналисты и общественные деятели Татьяна Лазарева, Варвара Горностаева, Анна Качуровская и Анна Наринская, подчеркнули, что "за полтора года следствию не удалось найти конкретных доказательств вины подсудимых" и поэтому их "обвиняют в мыслепреступлении: в том, что они обсуждали возможность смены власти в России". Из реальных дел им вменяется "покупка принтера и занятия рукопашным боем".

Организаторы "Марша матерей" призвали всех неравнодушных граждан приходить на судебные заседания, а СМИ – освещать процесс и настаивать на справедливом и правдивом рассмотрении дела.

"Есть большая вероятность, что к началу учебного года обвиняемые вместо своих учебных заведений окажутся в колонии. Мы должны приложить все усилия, чтобы этого не произошло", – резюмировали авторы обращения.