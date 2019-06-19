Нидерландский общественный телеканал NOS назвал имена четырёх подозреваемых к причастности крушения малайзийского "Боинга" над Украиной. Один из них арестован и даёт показания следствию. Днём имена такого же числа подозреваемых должна озвучить Международная следственная группа.

В материале журналистов не утверждается, что их список совпадёт со списком международного следствия, однако именно NOS неделю назад проанонсировали появление первых подозреваемых в деле. Три имени ранее упоминались в расследованиях и журналистских материалах в контексте гибели "Боинга".

По данным NOS, причастными к катастрофе могут быть командующий дислоцированной в Курске 53-й зенитной бригады Сергей Мучкаев, бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, подозреваемый Киевом в госизмене, бывший руководитель разведки самопровозглашённой "ДНР" Сергей Дубинский, известный также как Хмурый, и Олег Пулатов по прозвищу Гюрза, которого называют бывшим заместителем Хмурого.

Один из четверых названных журналистами подозреваемых, полковник украинской армии Безъязыков, арестован на Украине по делу о государственной измене и даёт показания. Мучкаев продолжает служить в российской армии. Про Дубинского в 2017 году было известно, что он живёт в Ростовской области. С Мучкаевым журналист NOS пытался поговорить во время подготовки празднования 9 мая, но тот отказался от общения.