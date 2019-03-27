Россия приняла участие в переговорах по катастрофе MH17 над Донбассом

Представители Нидерландов и Австралии провели консультации с Россией по делу о крушении самолета компании Malaysian Airlines на Украине в июле 2014 года. Международная следственная группа считает, что самолёт мог быть сбит прибывшим с российской военной базы под Курском комплексом ПВО, Москва свою причастность к катастрофе категорически отрицает.

О начале трёхсторонних переговоров на совместной пресс-конференции заявили министры иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и Австралии Мэрис Пейн и подтвердил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщают телерадиокомпания NOS и "Интерфакс".

Министры и российский чиновник отказались раскрыть суть переговоров и достигнутого результата, сославшись на конфиденциальность консультаций. В мае прошлого года официальные Амстердам и Канберра возложили на Россию ответственность за причастность к крушению лайнера.

В феврале правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет смогли установить с Москвой дипломатические контакты для обсуждения катастрофы. NOS отмечает, что ответственность России как государства за катастрофу не связана с уголовным преследованием подозреваемых в атаке на "Боинг".