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Россия приняла участие в переговорах по катастрофе MH17 над Донбассом

На месте крушения MH17 в Донбассе

Представители Нидерландов и Австралии провели консультации с Россией по делу о крушении самолета компании Malaysian Airlines на Украине в июле 2014 года. Международная следственная группа считает, что самолёт мог быть сбит прибывшим с российской военной базы под Курском комплексом ПВО, Москва свою причастность к катастрофе категорически отрицает.

О начале трёхсторонних переговоров на совместной пресс-конференции заявили министры иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и Австралии Мэрис Пейн и подтвердил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщают телерадиокомпания NOS и "Интерфакс".

Серийный номер на одном из обломков ракеты, сбившей малайзийский "Боинг"
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Министры и российский чиновник отказались раскрыть суть переговоров и достигнутого результата, сославшись на конфиденциальность консультаций. В мае прошлого года официальные Амстердам и Канберра возложили на Россию ответственность за причастность к крушению лайнера.

В феврале правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет смогли установить с Москвой дипломатические контакты для обсуждения катастрофы. NOS отмечает, что ответственность России как государства за катастрофу не связана с уголовным преследованием подозреваемых в атаке на "Боинг".

  • Самолёт "Боинг-777" малайзийской авиакомпании, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находили 298 человек — граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии и ещё семи стран, все они погибли.
  • Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого мог быть сбит "Боинг", прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, дислоцированной под Курском.
  • Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера и заявляет, что отказывает обсуждать вопрос ответственности за катастрофу.

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