Украинский политик и кум президента России Виктор Медведчук оправдал упрощенную процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил в интервью русской службе Би-Би-Си.
По словам Медведчука, решение выдавать паспорта оправдано, поскольку у местных жителей с 2014 года якобы нет возможности получить украинские документы. Паспорта нужны прежде всего тем, кто за эти годы достиг совершеннолетия, считает лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".
При этом Медведчук настаивает на том, что аннексированный Россией Крым — суверенная территория Украины. Он заявил, что всегда придерживался такой точки зрения и что крестному отцу его дочери – Владимиру Путину – хорошо про неё известно.
"У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", – заявил Виктор Медведчук.
В интервью украинский политик также выразил сомнения насчёт шансов Владимира Зеленского улучшить российско-украинские отношения. По его мнению, при нынешнем украинском президенте прорыва в переговорах не будет, поскольку Зеленский отказывается рассматривать идею автономии Донбасса. План по "установлению мира" с закреплением автономиии региона в украинской конституции ранее предлагал сам Медведчук.
- В прошедшие месяцы украинский политик посещал Россию для переговоров с российскими властями на тему цен газа для Украины. В конце марта, за несколько дней до первого тура выборов президента Украины, он обсудил этот вопрос в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На втрече также присутствовал кандидат в президенты Украины "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.
- В начале июня Медведчук и Бойко приехали на Петербургский экономический форум и повторно пыталсь добиться скидки на цену газа для Украины. В этот раз они просили об этом главу компании "Газпром" Алексея Миллера.