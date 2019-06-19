Медведчук оправдал выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Украинский политик и кум президента России Виктор Медведчук оправдал упрощенную процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил в интервью русской службе Би-Би-Си.

По словам Медведчука, решение выдавать паспорта оправдано, поскольку у местных жителей с 2014 года якобы нет возможности получить украинские документы. Паспорта нужны прежде всего тем, кто за эти годы достиг совершеннолетия, считает лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

При этом Медведчук настаивает на том, что аннексированный Россией Крым — суверенная территория Украины. Он заявил, что всегда придерживался такой точки зрения и что крестному отцу его дочери – Владимиру Путину – хорошо про неё известно.

"У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", – заявил Виктор Медведчук.

В интервью украинский политик также выразил сомнения насчёт шансов Владимира Зеленского улучшить российско-украинские отношения. По его мнению, при нынешнем украинском президенте прорыва в переговорах не будет, поскольку Зеленский отказывается рассматривать идею автономии Донбасса. План по "установлению мира" с закреплением автономиии региона в украинской конституции ранее предлагал сам Медведчук.