Суд ​в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника регионального УФСИН Николая Шахова к четырём годам условно за издевательства над заключенными. Его признали виновным в превышении полномочий, лишили звания подполковника и обязали выплатить 40 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2013 года Шахов, приехав в исправительную колонию №43 с инспекцией, применил насилие к заключённым за то, что они якобы отказались делать утреннюю зарядку. Пытки попали на видео, которое опубликовали только в 2018 году. На записи слышно, что сотрудники ФСИН избивают заключённых под классическую музыку – в частности под "Полёт валькирий" Рихарда Вагнера.

В 2018 году Федеральная служба исполнения наказаний оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с пытками и избиениями заключенных в колониях. Особое внимание привлекла ситуация в Ярославской колонии №1. В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись того, как сотрудники ФСИН избивают заключённого. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий.