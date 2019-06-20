Участники марша в поддержку Голунова сообщили о визитах полиции

Полиция в Подмосковье приходит к участникам марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня в Москве. "ОВД-Инфо" сообщает о визитах полицейских к жителям Павловского Посада, Хотькова, Королева, Клина, Реутова, Одинцова и Подольска.

По данным "ОВД-Инфо", полицейские начали приходить к участникам акции 18 июня. В частности, участник акции Тимофей Горчаков из Подольска сообщил о визите к нему домой участкового и двух лиц в гражданской одежде. По словам Горчакова, они сфотографировали квартиру и составили "некий протокол". Его содержание не раскрывается.

Житель Клина Михаил Филонов сообщил, что пришедший к нему домой полицейский взял объяснения по поводу прошедшего марша.

Александр Бажутов из Павловского Посада рассказал о визите полицейских к нему на работу. По словам Бажутова, ему пригрозили ограничением выезда из страны.

Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. МВД закрыло дело. Действия задержавших его сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, их начальство уволено.

12 июня в центре Москвы прошёл марш против фальсификации уголовных дел и в поддержку Голунова. Мероприятие не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Полиция задержала более 500 человек. При задержании полицейские применяли силу.