Американским авиакомпаниям запретили полеты над частью Ирана

Федеральная авиационная служба США запретила американским перевозчикам совершать перелёты над частью территории Ирана. Речь идёт о воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом. Именно в этом регионе накакуне был сбит американский разведывательный беспилотник RQ-4 BAMS-D стоимостью около 200 миллионов долларов.

По данным авиационной службы США, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от места происшествия, что вызывает опасения насчет безопасности полетов в регионе. Кроме американских компаний, внутренние распоряжения о запрете полетов также выдали австралийский перевозчик Qantas и нидерландский KLM.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американский беспилотник был скорее всего сбит по ошибке, в связи с чем США не будут отвечать на инцидент. Против "войны с Ираном" также выступили руководители Демократической партии, в том числе спикер Палаты представителей Нанси Пелоси.

При этом иранские власти продолжают настаивать, что аппарат пересёк воздушное пространство страны и был сбит, поскольку выполнял разведывательные задания. В четверг государственное телевидение Ирана показало кадры с обломками, которые по утверждениям властей были частьями американского разведывательного аппарата.

Иранские СМИ показали так же пуск ракеты по американскому разведчику.

Это — первое успешное боевое применение иранского комплекса ПВО "Хордад-3", — отмечает блог Центра анализа стратегий и технологий.

По данным газеты The New York Times, в связи с инцидентом Дональд Трамп планировал выдать приказ о нанесении ударов на ряд иранских военных объектов. По утверждениям источников газеты, удары должны были состояться рано утром в пятницу, чтобы снизить вероятность жертв среди военных и гражданского населения. О своих намерениях Трамп якобы предупредил власти в Тегеране при посредничестве Омана.