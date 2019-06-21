РПЦ может отказаться от освящения оружия массового поражения

РПЦ может отказаться от практики освящения оружия массового поражения. Проект соответствующего документа разработала комиссия Межсоборного присутствия по церковному праву, сообщил у себя в телеграм-канале викарий московского патриарха епископ Савва (Тутунов).

По его словам, комиссия решила, что Церковь может благословлять воинов на несение службы и защиту Отечества, но такая практика может распространяться только на личное оружие. "В этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет", — отметил иерарх.

Он рассказал, часть участников комиссии считала, что церковь вообще не должна благословлять оружие, часть — что возможно освящать любого вида вооружения. Связенники решили составить документ, который соответствовал бы многовековой практике церкви с учётом, что с некоторыми видами она не могла встретиться до ХХ века.

До конца июля в подготовленный документ будут внесены правки по итогам обсуждения, затем документ будет обсуждаться епархиями.